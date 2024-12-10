Вест Гем обіграв Вулвергемптон у заключному поєдинку 15 туру АПЛ

Лондонський Вест Гем здобув перемогу над Вулвергемптоном у завершальному матчі 15 туру Англійської Прем'єр-ліги.

"Молотобійці" зуміли вийти вперед на початку другого тайму, однак "вовки" зуміли зрівняти рахунок на 69 хвилині. Зусиллями Джеррода Боуена лондонці вийшли вперед та зберегли рахунок на свою користь – підсумковий рахунок 2:1.

Підопічні Хулена Лопетегі знаходяться на 14 позиції в чемпіонаті Англії, маючи в активі 18 залікових пунктів. Вулверегмптон наразі знаходиться в зоні вильоту, заробивши всього 9 очок.

Чемпіонат Англії – АПЛ

15 тур, 9 грудня

Вест Гем – Вулвергемптон 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 54 Соучек, 1:1 - 69 Догерті, 2:1 - 72 Боуен

Напередодні Челсі на виїзді переграв Тоттенгем, програючи походу зустрічі з рахунком 0:2. Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик пропускав матч через хворобу.