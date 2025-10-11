Дешам повідомив про травму Мбаппе у матчі з Азербайджаном
Getty Images
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам підтвердив наявність травми у нападника Реала Кіліана Мбаппе.
Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Це та сама щиколотка, яку він вже травмував. Біль зменшується лише під час відпочинку. Ми оцінимо його стан, але у футболі контакт неминучий. Наразі так, він відчуває дискомфорт", – розповів Дешам.
Нагадаємо, напередодні Франція переграла Азербайджан, а сам Кіліан забив один з м'ячів команди.
На 83-й хвилині зустрічі Мбаппе вимушений був залишити поле через біль, поступившись місцем Товену.
Раніше сам нападник прокоментував свою травму, яку він отримав ще у матчі з Вільярреалом в межах Ла Ліги.