Дешам повідомив про травму Мбаппе у матчі з Азербайджаном

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам підтвердив наявність травми у нападника Реала Кіліана Мбаппе.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Це та сама щиколотка, яку він вже травмував. Біль зменшується лише під час відпочинку. Ми оцінимо його стан, але у футболі контакт неминучий. Наразі так, він відчуває дискомфорт", – розповів Дешам.

🚨 Deschamps on Kylian Mbappé injury: “It’s the same ankle where he was hurt. The pain decreases when he rests”.



“In a match, contacts are inevitably going to happen. We will assess it. He has discomfort that is not ideal for him”. pic.twitter.com/z1u3Kz5CdO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2025

Нагадаємо, напередодні Франція переграла Азербайджан, а сам Кіліан забив один з м'ячів команди.

На 83-й хвилині зустрічі Мбаппе вимушений був залишити поле через біль, поступившись місцем Товену.

Раніше сам нападник прокоментував свою травму, яку він отримав ще у матчі з Вільярреалом в межах Ла Ліги.