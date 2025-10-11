Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Дешам повідомив про травму Мбаппе у матчі з Азербайджаном

Володимир Максименко — 11 жовтня 2025, 10:10
Дешам повідомив про травму Мбаппе у матчі з Азербайджаном
Getty Images

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам підтвердив наявність травми у нападника Реала Кіліана Мбаппе. 

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Це та сама щиколотка, яку він вже травмував. Біль зменшується лише під час відпочинку. Ми оцінимо його стан, але у футболі контакт неминучий. Наразі так, він відчуває дискомфорт", – розповів Дешам.

Нагадаємо, напередодні Франція переграла Азербайджан, а сам Кіліан забив один з м'ячів команди.

На 83-й хвилині зустрічі Мбаппе вимушений був залишити поле через біль, поступившись місцем Товену.

Раніше сам нападник прокоментував свою травму, яку він отримав ще у матчі з Вільярреалом в межах Ла Ліги.

Кіліан Мбаппе Збірна Франції з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Дідьє Дешам

Дідьє Дешам

Колишній тренер Реала очолить збірну Франції після ЧС – ЗМІ
Дешам відповів на критику з боку ПСЖ
Дешам: У збірної України було два чудові моменти
Дешам: Не всі мої гравці перебувають у найкращій формі
Він молодий, але вже багато чого досяг: Дешам оцінив ігрові якості Забарного перед матчем з Україною

Останні новини