Лідер Штутгарта через травму вибув до кінця року
Деніз Ундав
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Лідер Штутгарта нападник Деніз Ундав травмувався на тренуванні й вибув до кінця року.
Про це повідомила клубна пресслужба.
"28-річний Ундав отримав травму на тренуванні в середу і, як очікується, не зможе грати до закінчення зимових канікул після МРТ-сканування", – повідомили в клубі.
У поточному сезоні Деніз Ундав зіграв у 16-ти матчах за Штутгарт, у яких відзначився 7 голами й одни асистом.
В 10 турі Бундесліги Штутгарт програв Айнтрахту.