Лідер Штутгарта через травму вибув до кінця року

Лідер Штутгарта нападник Деніз Ундав травмувався на тренуванні й вибув до кінця року.

Про це повідомила клубна пресслужба.

"28-річний Ундав отримав травму на тренуванні в середу і, як очікується, не зможе грати до закінчення зимових канікул після МРТ-сканування", – повідомили в клубі.

Deniz #Undav fällt mit einem Muskelfaserriss aus. Der Stürmer steht dem VfB in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung.

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_#VfB | #VfBPK pic.twitter.com/barsiujiEK — VfB Stuttgart (@VfB) November 21, 2024

У поточному сезоні Деніз Ундав зіграв у 16-ти матчах за Штутгарт, у яких відзначився 7 голами й одни асистом.

В 10 турі Бундесліги Штутгарт програв Айнтрахту.