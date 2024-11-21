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Лідер Штутгарта через травму вибув до кінця року

Олексій Мурзак — 21 листопада 2024, 18:55
Лідер Штутгарта через травму вибув до кінця року
Деніз Ундав
x.com/VfB

Лідер Штутгарта нападник Деніз Ундав травмувався на тренуванні й вибув до кінця року.

Про це повідомила клубна пресслужба.

"28-річний Ундав отримав травму на тренуванні в середу і, як очікується, не зможе грати до закінчення зимових канікул після МРТ-сканування", – повідомили в клубі.

У поточному сезоні Деніз Ундав зіграв у 16-ти матчах за Штутгарт, у яких відзначився 7 голами й одни асистом.

В 10 турі Бундесліги Штутгарт програв Айнтрахту.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Штутгарт Деніз Ундав

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