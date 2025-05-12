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Триває розслідування: Полісся відсторонило менеджера та шеф-скаута клубу

Олександр Булава — 12 травня 2025, 11:26
Триває розслідування: Полісся відсторонило менеджера та шеф-скаута клубу
Анатолій Волков
ФК Полісся

Житомирське Полісся відсторонило від роботи у клубі операційного менеджера Івана Трубочкіна та шеф-скаута клубу Анатолія Волкова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі такого рішення не розголошуються. Зазначається, що наразі триває внутрішнє розслідування.

"До завершення перевірки зазначені працівники тимчасово відсторонені від будь-якої діяльності, пов’язаної з ФК Полісся, та виконання посадових обовʼязків", – йдеться в повідомленні.

Волков обійняв посаду шеф-скаута у березні 2024 року. До цього він впродовж 1,5 років обіймав посаду скаута в донецькому Шахтарі. В його обов'язки входило створення відділу скаутингу, набір співробітників та їхнє навчання, формування якісного складу головної команди клубу шляхом скаутингу та аналізу чинних гравців Полісся та системне підвищення ринкової вартості футболістів команди.

Нагадаємо, напередодні житомирський клуб через незадовільні результати звільнив головного тренера команди Імада Ашура.

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