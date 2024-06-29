В УАФ розповіли, чи знявся Дніпро-1 з єврокубків

СК Дніпро-1 не знявся з кваліфікації Ліги конференцій.

Про це повідомила Українська асоціація футболу у коментарі для Tribuna.com.

"Наразі клубу виданий атестат на участь в змаганнях, він є учасником єврокубків. Ніяких офіційних повідомлень від клубу, що він не зможе грати у єврокубках, не надходило", — розповіли в УАФ.

Дніпряни мають стартувати у другому раунді ЛК. Суперником команди є угорська Академія Пушкаша. Перший поєдинок має відбутися 25 липня, матч-відповідь — 1 серпня.

Нагадаємо, раніше комерційний директор Дніпра-1 В’ячеслав Фрідман розповів про залучення інвесторів, щоб врятувати клуб від припинення існування. До цього В’ячеслав заявив, що клуб вже майже не дихає, у ЗМІ почали ширитися чутки про те, Юрій Максимов може стати новим головним іншого клубу УПЛ.