В ЗМІ повідомили, за яких умов Зідан погодиться знову очолити мадридський Реал

Колишній головний тренер Реала Зінедін Зідан повідомив, за якої умови готовий повернутися в мадридський клуб на посаду наставника.

Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією видання, француз виставив низку спортивних умов для свого приходу, першою з яких є відхід з команди англійського півзахисника Джуда Беллінгема.

Зідан не заперечує талант гравця, але вважає, що він не впливає на гру команди належним чином і не організовує центр поля, що критично для Реала, який прагне контролювати матчі на європейському рівні.

Ба більше, продаж Беллінгема дозволить клубу отримати значні кошти та звільнити зарплатну відомість для підсилення команди на ключових позиціях, на які тренер хоче підписати півзахисника ПСЖ Вітінью, а також захисника Ібрагіма Конате з Ліверпуля.

У клубі усвідомлюють, що така операція може здатися ризикованою, але Зідан твердо стоїть на своєму та вимагає повного контролю над спортивними рішеннями. Як відомо, французький фахівець залишив посаду головного тренера Реала у 2021 році.

Раніше повідомлялося, що Зідан є головним претендентом на посаду наставника збірної Франції.