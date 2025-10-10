Легко перемогти не вдасться: Дем’яненко – про матч України з Ісландією у відборі на ЧС-2026

Колишній головний тренер київського Динамо Анатолій Дем’яненко вважає, що збірна України зможе здобути мінімальну перемогу над Ісландією у кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Цитує тренера Blik.

"Віра у перемогу є, але легко перемогти не вдасться, бо Ісландія дуже непогана збірна, міцний європейський середнячок – це по-перше, а по-друге – там, на їх острові, завжди складно грати. Це я вам кажу, як людина, котра там була.

Саме Ребров має віднайти правильні слова, вселити в гравців впевненість у власних силах, щоб хлопці почули наставника та повірили в себе.

Мій прогноз? 2:1 на користь нашої збірної", – сказав Дем’яненко.