Де Йонг влітку може покинути Барселону
Півзахисник Барселони Френкі де Йонг може влітку покинути клуб, якщо відмовиться продовжувати контракт.
Про це повідомляє Diario Sport.
Каталонці не хочуть допускати, щоб гравці входили в останній рік контракту. Це означає, що футболісти з контрактами до 2026 року або підпишуть нові угоди, або ж клуб спробує продати їх влітку.
Зазначається, що де Йонгом зацікавилися два "найвпливовіші клуби" Саудівської Аравії. Зараз хавбек не планує змінювати клуб, але в майбутньому ситуація може змінитися.
Барселона готова продовжити угоду з 27-річним гравцем на 3-4 роки, але зі зменшенням зарплати. Серед причин називають те, що футболіст уже не відіграє в команді такої важливої ролі.
Цього сезону Френкі де Йонг взяв участь у 21 матчі Барселони у всіх турнірах, де він записав на свій рахунок 2 голи та результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що півзахисник збірної Іспанії Гаві продовжив контракт з Барселоною. 30 січня клуб також продовжив контракт з іншим зірковим іспанським півзахисником – Педрі.