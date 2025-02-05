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Де Йонг влітку може покинути Барселону

Олександр Булава — 5 лютого 2025, 19:10
Де Йонг влітку може покинути Барселону
Френкі де Йонг
Getty Images

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг може влітку покинути клуб, якщо відмовиться продовжувати контракт.

Про це повідомляє Diario Sport.

Каталонці не хочуть допускати, щоб гравці входили в останній рік контракту. Це означає, що футболісти з контрактами до 2026 року або підпишуть нові угоди, або ж клуб спробує продати їх влітку.

Зазначається, що де Йонгом зацікавилися два "найвпливовіші клуби" Саудівської Аравії. Зараз хавбек не планує змінювати клуб, але в майбутньому ситуація може змінитися.

Барселона готова продовжити угоду з 27-річним гравцем на 3-4 роки, але зі зменшенням зарплати. Серед причин називають те, що футболіст уже не відіграє в команді такої важливої ролі.

Цього сезону Френкі де Йонг взяв участь у 21 матчі Барселони у всіх турнірах, де він записав на свій рахунок 2 голи та результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що півзахисник збірної Іспанії Гаві продовжив контракт з Барселоною. 30 січня клуб також продовжив контракт з іншим зірковим іспанським півзахисником – Педрі.

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