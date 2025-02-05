Де Йонг влітку може покинути Барселону

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг може влітку покинути клуб, якщо відмовиться продовжувати контракт.

Про це повідомляє Diario Sport.

Каталонці не хочуть допускати, щоб гравці входили в останній рік контракту. Це означає, що футболісти з контрактами до 2026 року або підпишуть нові угоди, або ж клуб спробує продати їх влітку.

Зазначається, що де Йонгом зацікавилися два "найвпливовіші клуби" Саудівської Аравії. Зараз хавбек не планує змінювати клуб, але в майбутньому ситуація може змінитися.

Барселона готова продовжити угоду з 27-річним гравцем на 3-4 роки, але зі зменшенням зарплати. Серед причин називають те, що футболіст уже не відіграє в команді такої важливої ролі.

Цього сезону Френкі де Йонг взяв участь у 21 матчі Барселони у всіх турнірах, де він записав на свій рахунок 2 голи та результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що півзахисник збірної Іспанії Гаві продовжив контракт з Барселоною. 30 січня клуб також продовжив контракт з іншим зірковим іспанським півзахисником – Педрі.