Золотий м’яч 2024: де та коли дивитися трансляцію церемонії нагородження

У понеділок, 28 жовтня 2024 року, в театрі "Шатле" у Парижі відбудеться церемонія вручення Золотого м’яча – однієї з найпрестижніших індивідуальних нагород у світі футболу, яку щорічно отримує найкращий футболіст за підсумками календарного року.

Ця подія знаменує собою новий етап в історії цієї знаменитої премії, оскільки церемонія проходитиме в рамках нещодавно укладеного партнерства між УЄФА і компанією Groupe Amaury, що володіє такими відомими виданнями, як France Football і L’Équipe.

Трансляція "2024 Ballon d'Or" від France Football розпочнеться о 20:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію церемонії.

В Україні церемонію вручення Золотого м’яча 2024 покаже Setanta Sports. Онлайн-трансляція події буде доступна на телеканалі Setanta Sports, платформі setantasports.com та їхньому YouTube-каналі.

Головним фаворитом на нагороду цього року є вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор, який допоміг "вершковим" виграти Ла Лігу та Лігу чемпіонів минулого сезону.

До списку претендентів також потрапив український нападник Роми Артем Довбик, який провів минулий сезон за Жирону, у складі якої за 39 матчів забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Також він став найкращим бомбардиром Ла Ліги та отримав "трофей Пічічі".

За всю історію лише 3 українці отримували Золотий м'яч. Це Олег Блохін (1975), Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).