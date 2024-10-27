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Золотий м’яч 2024: дата та час початку церемонії нагородження

Денис Шаховець — 27 жовтня, 08:39
Золотий м’яч 2024: дата та час початку церемонії нагородження
Getty Images

У понеділок, 28 жовтня 2024 року, в театрі "Шатле" у Парижі відбудеться церемонія вручення Золотого м’яча – однієї з найпрестижніших індивідуальних нагород у світі футболу, яку щорічно отримує найкращий футболіст за підсумками календарного року.

Ця подія знаменує собою новий етап в історії цієї знаменитої премії, оскільки церемонія проходитиме в рамках нещодавно укладеного партнерства між УЄФА і компанією Groupe Amaury, що володіє такими відомими виданнями, як France Football і L’Équipe.

Трансляція "2024 Ballon d'Or" від France Football розпочнеться о 20:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію церемонії.

Головним фаворитом на нагороду цього року є вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор, який допоміг "вершковим" виграти Ла Лігу та Лігу чемпіонів минулого сезону.

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До списку претендентів також потрапив український нападник Роми Артем Довбик, який провів минулий сезон за Жирону, у складі якої за 39 матчів забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Також він став найкращим бомбардиром Ла Ліги та отримав "трофей Пічічі".

За всю історію лише 3 українці отримували Золотий м'яч. Це Олег Блохін (1975), Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).

Золотий м'яч

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