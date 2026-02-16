Де Россі похвалив Малиновського після гри Серії А: реакція українця

Головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі висловився про гру півзахисника Руслана Малиновського в матчі проти Кремонезе у 25 турі Серії А, який завершився внічию 0:0.

Його слова цитує TUTTOmercatoWEB.

Наставник "грифонів" заявив, що в цьому поєдинку був дуже задоволений виступом українця. Він вважає, що 32-річний півзахисник продемонстрував свою найкращу гру за час роботи італійця у клубі.

"Мені потрібний якісний півзахист, щоб намагатися забивати голи. Я знав, що тут ми більше володітимемо м'ячем. Я задоволений Мессіасом та Малиновським, це найкраща його гра з того часу, як я в Дженоа", – заявив Де Россі.

Згодом на цей комплімент відреагував і сам Малиновський. Він підкреслив, що завжди намагається бути корисним команді.

"Ми створили багато моментів, грали добре. Можливо, нам не вистачило останнього пасу. Я роблю все можливе в кожній грі, але один матч проходить краще, а інший – гірше. Це очко для нас після двох важких поразок: ми продовжуємо боротися за результати, попереду ще багато матчів", – сказав Руслан.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Малиновський провів 24 матчі на клубному рівні. У них він забив п'ять голів і віддав три результативні передачі.

Наразі Дженоа посідає 16 місце в чемпіонаті Італії з 24 очками у 25 зустрічах. Свій наступний поєдинок "грифони" зіграють 22 лютого о 13:30 за київським часом проти Торіно.