Де Россі прокоментував гру Довбика у товариському матчі проти Евертона

Головний тренер італійської Роми Даніеле Де Россі прокоментував гру українця Артема Довбика у товариському матчі проти Евертона, за який грає українець Віталій Миколенко.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Мені дуже сподобався сьогоднішній перший тайм. Я думаю, що якщо ми будемо тримати м'яч і атакувати відкриті простори так само добре, як ми це робили у цій грі, то можемо створити проблеми кому завгодно.

У нас є гравці, які дуже відрізняються один від одного: хтось краще атакує з глибини, як Артем Довбик, хтось добре виходить вперед, як Маті Суле, Енцо Ле Фе, Лоренцо Пеллегріні та Залевський. Ми команда, має багато характеристик, які мені подобаються", — підсумував наставник.

Нагадаємо, раніше Довбик заявив, що вирішив перейти в італійську команду саме після розмови з Де Россі. Зазначимо, що трансфер українця в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.