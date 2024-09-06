Збірна України U-19 оголосила склад на товариський матч проти Швейцарії
УАФ
Збірна України U-19 з футболу оголосила стартовий склад на перший товариський матч проти команди Швейцарії.
Про це повідомляє УАФ.
Поєдинок пройде в місті Віль, Швейцарія, на стадіоні "Спортпарк Бергхольц". Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.
Також між цими командами запланований ще 1 контрольний поєдинок у межах навчально-тренувального збору у Швейцарії.
Нагадаємо, нещодавно збірна України U-19 дійшла до півфіналу Євро-2024, де програла одноліткам із Франції.