Збірна України вдруге обіграла Нідерланди у контрольному матчі

Національна чоловіча збірна України у Ризі виграла другий контрольний матч проти Нідерландів в рамках підготовки до серпневих матчів пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Про це пише ФБУ.

Напередодні підопічні Айнарса Багатскіса здобули перемогу 90:86, програвши першу половину, але перехопивши ініціативу після великої перерви. Цього разу Україна з перших хвилин контролювала хід гри, ведучи після стартових п’яти хвилин 13:10 і вигравши перші три чверті.

Загалом матч був близьким, але українці втримали перемогу – 85:81. 10 і більше очок в складі збірної України набрали п’ять гравців, а найрезультативнішими стали Андрій Войналович та Володимир Конєв – по 12 балів.

Відзначимо непоганий рух м’яча нашими гравцями – загалом 28 асистів, причому бодай 1 пас віддало одразу 10 гравців, а кращим з 7 передачами став Олександр Ковляр, який також набрав 10 очок.

Збірна України далі продовжить підготовку у Ризі, а 30 липня запланований виліт у Хорватію, де заплановані спаринг із місцевою збірною та виставковий матч проти команди Kuntic Academy. У складі команди гратимуть такі гравці, як Нікола Калініч, Лука Мітрович із Црвени Звезди та інші баскетболісти, які готуються до нового сезону.

Контрольний матч. Рига

Україна – Нідерланди 85:81 (24:21, 22:20, 17:16, 22:24)

Раніше головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс розповів про новини щодо складу команди на матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027.