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Азаров: Ми не мали програвати поєдинок з Іпсвічем

Андрій Яросименко — 22 липня, 07:59
Азаров: Ми не мали програвати поєдинок з Іпсвічем

Захисник донецького Шахтаря Іраклі Азаров вважає, що команда не мала програвати англійському Іпсвічу в товариському матчі (0:1).

Його слова передає пресслужба клубу.

"Чудова гра для нас, ми створювали моменти, і в епізоді з Траоре офсайду не було. На мою думку, ми контролювали перший тайм і не мали програвати, тим паче один удар — один гол. Але таке іноді трапляється. У майбутньому виправимо це. Ми добре зіграли, проте фізично ще не готові на всі 100 відсотків. Попереду спаринги із загребським Динамо, підготуємося та в гарній формі підійдемо до початку сезону", — сказав футболіст.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "гірники" зіграють два товариських матчі проти хорватського Динамо Загреб. Поєдинки відбудуться 26 та 27 липня.

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