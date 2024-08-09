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Довбик: Я вирішив перейти в Рому після розмови з власником клубу

Володимир Кук — 9 серпня, 16:00
Довбик: Я вирішив перейти в Рому після розмови з власником клубу

Форвард збірної України та Роми Артем Довбик заявив, що вирішив перейти в італійську команду після розмови з власником та тренером клубу.

Його слова передає "La Gazzetta dello Sport".

"Я вирішив перейти в Рому після розмови з Деном Фрідкіним (власник клубу). У мене були хороші враження, він дав мені відчути себе важливим, розповівши, чого він від мене очікує. Але я також говорив з Де Россі та Гізольфі (технічний директор), це було важливо.

Раніше я ніколи не спілкувався з власниками клубу, і це було важливо. Вони пояснили мені довгостроковість проєкту. Я вірю в них, а вони вірять в мене. Рома багато інвестує, вони хочуть робити великі справи. Я знаю, що майбутнє буде світлим", сказав Довбик.

Нагадаємо, трансфер Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.

Рома Артем Довбик

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