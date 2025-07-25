Другий гол поспіль: Яремчук знову забив за Олімпіакос

Український нападник грецького Олімпіакоса Роман Яремчук відзначився забитим м’ячем у контрольному поєдинку.

Про це інформує сайт греків.

Відзначимо, що нападник збірної України провів весь поєдинок у спарингу проти англійського Норвіча. На 47 хвилині Роман забив у ворота суперника.

Також у складі Олімпіакоса, який переміг з рахунком 3:0, забивали Язиджи та Бянкон. До цього Яремчук відзначився і у товариському матчі проти Бреди(3:2).

Роман перейшов в Олімпіакос на старті минулого сезону, підписавши з клубом контракт на 4 роки. Українець зіграв за греків у 33 матчах, забивши 10 голів.

Раніше дружина Яремчука жартома образилась на чоловіка через фото із голлівудською зіркою.