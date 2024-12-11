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Керівництво Манчестер Юнайтед визначило список недоторканих гравців

Володимир Максименко — 11 грудня 2024, 12:42
Керівництво Манчестер Юнайтед визначило список недоторканих гравців
Андре Онана
Фото BBC

Манчестер Юнайтед активно готується до зимового трансферного вікна та вже визначило список недоступних для продажу гравців.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

У клубі згодні із тезою, що більш ніж половина складу не відповідає рівню клубу та готові надати Аморіму гроші на перебудову.

Окрім того, визначився список недоторканих гравців, у який потрапили Андре Онана, Лені Йоро, Коббі Мейну, Маттейс де Лігт та Нуссаїр Мазрауі.

Відзначимо, що кадрові чистки у стані "червоних дияволів" розпочались із відставки спортивного директора, який попрацював у клубі всього п'ять місяців.

Раніше у МЮ визначились із гравцями, яких клуб хотів би позбутись взимку.

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