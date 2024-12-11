Керівництво Манчестер Юнайтед визначило список недоторканих гравців
Андре Онана
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Манчестер Юнайтед активно готується до зимового трансферного вікна та вже визначило список недоступних для продажу гравців.
Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.
У клубі згодні із тезою, що більш ніж половина складу не відповідає рівню клубу та готові надати Аморіму гроші на перебудову.
Окрім того, визначився список недоторканих гравців, у який потрапили Андре Онана, Лені Йоро, Коббі Мейну, Маттейс де Лігт та Нуссаїр Мазрауі.
Відзначимо, що кадрові чистки у стані "червоних дияволів" розпочались із відставки спортивного директора, який попрацював у клубі всього п'ять місяців.
Раніше у МЮ визначились із гравцями, яких клуб хотів би позбутись взимку.