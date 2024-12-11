Керівництво Манчестер Юнайтед визначило список недоторканих гравців

Манчестер Юнайтед активно готується до зимового трансферного вікна та вже визначило список недоступних для продажу гравців.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

🚨🔴 Internally, Manchester United agree that over half of the players in the squad are serious candidates for sale in the winter or summer if good offers come in. Ruben #Amorim is to be given the opportunity to make a rebuild, which will require urgent sales.



Currently, players… pic.twitter.com/KSM46Yw6Yb — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 11, 2024

У клубі згодні із тезою, що більш ніж половина складу не відповідає рівню клубу та готові надати Аморіму гроші на перебудову.

Окрім того, визначився список недоторканих гравців, у який потрапили Андре Онана, Лені Йоро, Коббі Мейну, Маттейс де Лігт та Нуссаїр Мазрауі.

Відзначимо, що кадрові чистки у стані "червоних дияволів" розпочались із відставки спортивного директора, який попрацював у клубі всього п'ять місяців.

Раніше у МЮ визначились із гравцями, яких клуб хотів би позбутись взимку.