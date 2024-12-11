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Манчестер Юнайтед готовий найближчим часом продати 3 гравців

Микола Дендак — 11 грудня 2024, 00:25
Манчестер Юнайтед готовий найближчим часом продати 3 гравців
Маркус Рашфорд
FCMU

Одразу три гравці Манчестер Юнайтед можуть взимку покинути команду.

Про це повідомляє Fichajes.

Зазначається, що колектив можуть покинути Крістіан Еріксен, Маркус Рашфорд та Ентоні. Клуб не розраховує на цих гравців і планує покращити свій фінансовий стан з їхніх продажів.

У нинішньому сезоні Маркус Рашфорд взяв участь у 23 матчах Манчестер Юнайтед у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі.

В Еріксена 14 поєдинків, 4 голи та 3 асисти, а в Ентоні 7 ігор та 1 результативний удар.

Раніше з'явилася інформація, що колишній спортивний директор МЮ Ден Ешворт не хотів запрошувати Аморіма, бо в нього був свій кандидат на посаду тренера.

Ентоні Крістіан Еріксен Маркус Рашфорд

Крістіан Еріксен

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