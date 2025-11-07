Ніщо не триває вічно: Шевченко відреагував на рішення Мілана та Інтера знести легендарний "Сан-Сіро"

Колишній зірковий нападник Мілана, а нині президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував рішення знести легендарний стадіон "Сан-Сіро", наголосивши, що ніщо не триває вічно.

Його слова наводить Footboom.

"Грати на "Сан-Сіро" – це виклики, емоції та багата історія. Мої стосунки з "Сан-Сіро" почалися, коли мені було 14 років, і я грав там у юнацькому турнірі за київське Динамо. Як тільки я туди зайшов, відчув щось особливе.



Я люблю "Сан-Сіро". Уболівальники роблять його унікальним. Але я вважаю це важливим кроком для майбутнього Мілана та італійського футболу загалом. Дизайн буде ключовим, тому що, якщо поважати традиції та спадщину "Сан-Сіро" і легенд, які там грали, не втрачається її сутність. Можна створити щось справді позитивне – адже ніщо не триває вічно", – сказав Шевченко.