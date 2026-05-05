Гранди Сері А та Ла Ліги зацікавилися найкращим бомбардиром Ліги 1 поточного сезону
Естебан Леполь
Нападник Ренна Естебан Леполь потрапив до сфери інтересів Атлетико та Наполі.
Про це повідомляє Foot Mercato.
За інформацією видання, обидва клуби вже стежать за ситуацією навколо гравця, а мадридці навіть здійснили попередні запити щодо можливого придбання 26-річного форварда, який наразі є найкращим бомбардиром Ліги 1 сезону-2025/26.
На його рахунку 19 голів і 5 асистів у 32 матчах чемпіонату Франції. Він є найефективнішим атакувальним гравцем ліги за системою гол+пас.
