Гранди Сері А та Ла Ліги зацікавилися найкращим бомбардиром Ліги 1 поточного сезону

Нападник Ренна Естебан Леполь потрапив до сфери інтересів Атлетико та Наполі.

Про це повідомляє Foot Mercato.

За інформацією видання, обидва клуби вже стежать за ситуацією навколо гравця, а мадридці навіть здійснили попередні запити щодо можливого придбання 26-річного форварда, який наразі є найкращим бомбардиром Ліги 1 сезону-2025/26.

На його рахунку 19 голів і 5 асистів у 32 матчах чемпіонату Франції. Він є найефективнішим атакувальним гравцем ліги за системою гол+пас.

Раніше повідомлялося, що нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку прибув у розташування Наполі та відновив тренування.