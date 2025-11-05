Мілан та Інтер викупили у міста стадіон "Сан-Сіро": його планують знести та побудувати сучасну арену

Італійські клуби Мілан та Інтер викупили у муніципалітету Мілана комплекс San Siro Great Urban Function, який також включає стадіон Джузеппе Меацца (Сан-Сіро) та прилеглу до нього територію.

Повідомлення про це з’явилось на сайтах обох клубів.

Тепер планах міланських клубів знесення нинішньої арени та будівництво на її місці нового сучасного стадіону. Будівництво реалізують за проєктом архітектурного бюро Foster + Partners у співпраці з MANICA.

Зазначено, що стадіон буде відповідати найвищим міжнародним стандартам та стане новим архітектурним символом Мілана.

Новий стадіон вміщатиме 71 500 місць і складатиметься з двох великих ярусів, кожен з яких матиме нахил для забезпечення оптимальної видимості для глядачів з усіх секторів.

Крім того, планується створення розважального комплексу з магазинами, ресторанами та спортивними музеями, що зробить територію стадіону популярним місцем відпочинку не лише у дні матчів.

Раніше повідомлялося, що будівництво розпочнеться у 2027 році та триватиме близько чотирьох років.