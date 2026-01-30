Гравці слідують за мною: Де Дзербі відреагував на чутки про звільнення після вильоту з ЛЧ

Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі спростував інформацію про негайне звільнення та запевнив, що продовжує працювати з командою.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Немає ніякого рішення, яке потрібно ухвалити. Я тренер Марселя. Я тут, на пресконференції, і завтра буду на лаві запасних. Ми проаналізували все, що потрібно було проаналізувати. Я дуже хотів приїхати сюди. Коли я розпочав другий сезон, я знав, що можуть бути проблеми. У нас бувають хороші матчі і погані матчі, я це приймаю, тренер несе частину відповідальності. Скажу так, у нас був поганий матч. Марсель – це місце для мене. Я не знаю, чи є я ідеальним тренером для Марселя. Є результати і є виступи. У мене сильна команда, але у нас є проблема – відсутність стабільності та послідовності".

Тренер пояснив нестабільність результатів масштабною перебудовою складу та браком часу.

"Марсель має чудову команду, чудових гравців, але йому бракує часу. Ця команда потребує часу, щоб стати чудовою. Чудова команда також будується на взаєморозумінні гравців між собою. Кожного сезону завжди відбувається шість-сім змін, тому важко бути конкурентоспроможними. Це не виправдання; чудова команда будується на згуртованості. Цього літа ми змінили 12 гравців, а в січні приєдналися ще двоє".

Наставник також запевнив, що не має конфліктів із роздягальнею, а гравці продовжують вірити в його ідеї.

"Гравці слідують за мною. Я розмовляв з гравцями, і, очевидно, деякі з них хочуть грати більше. У моїх стосунках з гравцями завжди панувала повага. Немає жодних суперечок, пов'язаних з поразкою".

У поточному сезоні клуб під керівництвом італійця провів 30 матчів у всіх турнірах, здобувши 17 перемог та зазнавши 11 поразок (ще 2 гри завершилися внічию). Найкраще команда виступає в Лізі 1 (12 перемог у 19 матчах), тоді як кампанія в Лізі чемпіонів виявилася провальною: 5 поразок у 8 поєдинках при лише 3 перемогах.

Нагадаємо, команда Де Дзербі втратила шанси на плейоф після розгромної поразки від Брюгге (0:3). У підсумку Марсель посів 25 сходинку.

Роберто Де Дзербі очолював донецький Шахтар у сезоні 2021/22 і покинув клуб після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Потім працював в англійському Брайтоні де він вперше вивів клуб у єврокубки. А з літа 2024 року став тренером Марселю, його контракт із французьким клубом діє до 2027 року.

Цікаво, що колишній тренер збірної Франції Раймон Доменек розкритикував саме керівництво "олімпійців", а не головного тренера після вильоту команди з Ліги чемпіонів.