Вірю в амбіції клубу: Де Дзербі – про перехід в Тоттенгем

Новий головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі пояснив своє рішення перейти у лондонський клуб.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Дуже радий приєднатися до цього фантастичного футбольного клубу, який є одним із найбільших і найпрестижніших у світі.

Під час усіх моїх розмов із керівництвом клубу їхні амбіції на майбутнє були чіткими – створити команду, здатну досягати великих успіхів, і робити це, демонструючи стиль гри, який захоплює та надихає наших вболівальників. Я тут, бо вірю в ці амбіції, і підписав довгостроковий контракт, щоб віддати все для їх реалізації.

Нашим найближчим пріоритетом є піднятися в таблиці АПЛ, і на цьому ми будемо повністю зосереджені аж до фінального свистка останнього матчу сезону. Я з нетерпінням чекаю на вихід на тренувальне поле та роботу з цими гравцями, щоб досягти цього", – сказав Де Дзербі.