Вірю в амбіції клубу: Де Дзербі – про перехід в Тоттенгем

Олександр Булава — 31 березня 2026, 19:40
Вірю в амбіції клубу: Де Дзербі – про перехід в Тоттенгем
Роберто Де Дзербі

Новий головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі пояснив своє рішення перейти у лондонський клуб.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Дуже радий приєднатися до цього фантастичного футбольного клубу, який є одним із найбільших і найпрестижніших у світі.

Під час усіх моїх розмов із керівництвом клубу їхні амбіції на майбутнє були чіткими – створити команду, здатну досягати великих успіхів, і робити це, демонструючи стиль гри, який захоплює та надихає наших вболівальників. Я тут, бо вірю в ці амбіції, і підписав довгостроковий контракт, щоб віддати все для їх реалізації.

Нашим найближчим пріоритетом є піднятися в таблиці АПЛ, і на цьому ми будемо повністю зосереджені аж до фінального свистка останнього матчу сезону. Я з нетерпінням чекаю на вихід на тренувальне поле та роботу з цими гравцями, щоб досягти цього", – сказав Де Дзербі.

На посаді головного тренера "шпор" Де Дзербі замінив Ігора Тудора, якого звільнили після найдовшої серії поразок в історії клубу.

Нагадаємо, що останнім клубом Де Дзербі був французький Марсель. Італієць покинув французький клуб 11 лютого 2026 року у статусі рекордсмена.

Тоттенгем після 31 туру АПЛ посідає 17-те місце серед 20-ти учасників першості, маючи в активі 30 балів. Відрив від зони вильоту складає лише один пункт.

Роберто Де Дзербі

