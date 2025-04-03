Ворскла – Зоря: де дивитися матч 23 туру УПЛ

Полтавська Ворскла прийматиме луганську Зорю в матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 5 квітня, на стадіоні "Ворскла" імені Олексія Бутовського в Полтаві. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Участь у матчі не зможуть взяти захисник полтавців Данило Ізотов (травма) та захисник Зорі Жан Тронтель (вилучення).

Ворскла бореться за збереження прописки в елітному дивізіоні. Наразі команда йде на 13 місці (зона перехідних матчів), маючи 21 очко. Стільки ж у 12-го Колоса, проте у ковалівців краща різниця забитих та пропущених. У попередньому турі Ворскла програла Кривбасу.

Зоря ж піднялася з нижньої частини турнірної таблиці та наразі йде восьмою. У луганців 29 залікових балів та гра в запасі. У попередньому турі Зоря розгромно програла Колосу.