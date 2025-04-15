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Ворскла – Олександрія: де дивитися матч 25 туру УПЛ

Микола Дендак — 15 квітня 2025, 15:22
Ворскла – Олександрія: де дивитися матч 25 туру УПЛ
ФК Олександрія

Полтавська Ворскла прийматиме одного з лідерів чемпіонату Олександрію в матчі 25 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Гра відбудеться у п'ятницю, 18 квітня, на стадіоні "Ворскла" імені Олексія Бутовського в Полтаві. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути поєдинок можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

"Містяни" продовжують боротьбу за чемпіонство. Підопічні Руслана Ротаня на 6 очок відстають від першого Динамо, набравши 54 бали за 24 матчі. У минулому турі Олександрія розписала мирову з Рухом.

Ворскла ж навпаки бореться за виживання. Підопічні Юрія Максимова мають 21 очко в активі та йдуть 14-ми (зона перехідних матчів). До рятівного 12 місця – 3 пункти. Минулого тижня Ворскла програла Поліссю.

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