Франція U-19 — Україна U-19: де дивитися матч Євро-2024

Збірна України U-19 зустрінеться з однолітками з Франції в межах півфіналу Євро-2024 U-19.

Поєдинок відбудеться 25 липня на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті (Північна Ірландія). Початок — о 21:00 за київським часом.

Матч транслюватиметься на телеканалі Суспільне Спорт та на однойменному сайті. Також переглянути трансляцію можна на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Чернівці тощо).

Нагадаємо, що в першій грі підопічні Михайленка розписали нульову нічию з господарями турніру Північною Ірландією U-19, у другому турі не змогли обіграти Норвегію U-19, а в третьому у більшості вирвали перемогу над Італією U-19.