Мельниченко: Після матчу проти Франції їхній гравець похвалив нашу команду

Футболіст збірної України U-19 та львівських Карпат Максим Мельниченко розповів про епізод після півфінального матчу проти Франції (1:0) на юнацькому Євро-2024.

Його слова передає пресслужба "левів".

"Як на мене, підсумковий результат юнацького чемпіонату Європи-2024 непоганий. Ми хотіли кваліфікуватися на чемпіонат світу, який відбудеться наступного року. Для цього треба було виходити з групи. Якщо ж вести мову про цілі безпосередньо на чемпіонаті Європи, то мріяли про перемогу.

У півфіналі ми заслуговували на більше, однак таке трапляється, це футбол. Безперечно, було дуже прикро. Ми припинили боротьбу за крок до фіналу.

Французький нападник Елі Крупі тільки-но вийшов на заміну, минула хвилина і він сказав мені, що у нас дуже гарна команда. Проти нас дуже важко грати. Я відповів взаємністю і похвалив Францію. Раніше у мене виникали схожі діалоги, однак вони, скоріше, були спірними та стосувалися суперечностей на полі", — сказав Максим.