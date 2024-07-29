Мельниченко: Після матчу проти Франції їхній гравець похвалив нашу команду
Футболіст збірної України U-19 та львівських Карпат Максим Мельниченко розповів про епізод після півфінального матчу проти Франції (1:0) на юнацькому Євро-2024.
Його слова передає пресслужба "левів".
"Як на мене, підсумковий результат юнацького чемпіонату Європи-2024 непоганий. Ми хотіли кваліфікуватися на чемпіонат світу, який відбудеться наступного року. Для цього треба було виходити з групи. Якщо ж вести мову про цілі безпосередньо на чемпіонаті Європи, то мріяли про перемогу.
У півфіналі ми заслуговували на більше, однак таке трапляється, це футбол. Безперечно, було дуже прикро. Ми припинили боротьбу за крок до фіналу.
Французький нападник Елі Крупі тільки-но вийшов на заміну, минула хвилина і він сказав мені, що у нас дуже гарна команда. Проти нас дуже важко грати. Я відповів взаємністю і похвалив Францію. Раніше у мене виникали схожі діалоги, однак вони, скоріше, були спірними та стосувалися суперечностей на полі", — сказав Максим.
Нагадаємо, в першій грі групового етапу підопічні Михайленка розписали нульову нічию з господарями турніру Північною Ірландією U-19, у другому турі не змогли обіграти Норвегію U-19, а в третьому в більшості вирвали перемогу над Італією U-19, чим забезпечили вихід у півфінал.
Потрапляння в четвірку найкращих збірних означає, що українці вибороли путівку на чемпіонат світу U-20, який відбудеться у 2025 році в Чилі.