Пономаренко: Неприємно, що пропустив півфінал Євро U-19

Нападник молодіжної збірної України Матвій Пономаренко заявив, що йому неприємно, що він пропустив півфінал Євро U-19.

Про це футболіст розповів на YouTube-каналі "ФК Динамо Київ".

"Так, неприємно, що пропустив цю гру. Вважаю, я сам у цьому винен. Осад залишився, але таке життя. Ми виконали свою мінімальну мету, яку перед нами ставили — вийти на чемпіонат світу. Звісно, хотілося б виграти Євро або хоча б вийти у фінал, але не вдалося", — сказав Матвій.

Український нападник на молодіжному Євро провів 2 матчі де відзначився 1 забитим м'ячем та 1 результативною передачею. Через перебір жовтих карток, форвард пропустив півфінальну гру, в якій українці поступились збірній Франції.

Нагадаємо, в першій грі групового етапу підопічні Дмитра Михайленка розписали нульову нічию з господарями турніру Північною Ірландією U-19, у другому турі не змогли обіграти Норвегію U-19, а в третьому в більшості вирвали перемогу над Італією U-19, чим забезпечили вихід у півфінал.

Потрапляння в четвірку найкращих збірних означає, що українці вибороли путівку на чемпіонат світу U-20, який відбудеться у 2025 році в Чилі.