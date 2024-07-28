Ефект дежавю: Іспанія виграла юнацьке Євро-2024

Збірна Іспанії серед юнаків до 19 років виграла чемпіонат Європи-2024.

У фіналі "Фурія Роха" з рахунком 2:0 перемогла Францію. Нагадаємо, збірна України у півфіналі поступилася саме французам.

Чемпіонат Європи 2024 U-19, Північна Ірландія

Фінал, 28 липня

Іспанія U-19 — Франція U-19 2:0

Голи: 1:0 — Браво 41, 2:0 — Діао 69

Вилучення: Гоміс 77 (Франція)

Іспанці не програли жодногу матчу на турнірі, але на груповому етапі посіли друге місце, пропустивши вперед французів. У третьому турі майбутні фіналісти розписали результативну нічию 2:2.

Нагадаємо, чемпіонат Європи серед дорослих також виграла Іспанія. Наставник національної збірної Луїс Де Ла Фуенте раніше був тренером юнацьких збірних різних вікових груп, зокрема і U-19.