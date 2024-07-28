Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ефект дежавю: Іспанія виграла юнацьке Євро-2024

Ігор Чернявський — 28 липня, 23:00
Ефект дежавю: Іспанія виграла юнацьке Євро-2024

Збірна Іспанії серед юнаків до 19 років виграла чемпіонат Європи-2024.

У фіналі "Фурія Роха" з рахунком 2:0 перемогла Францію. Нагадаємо, збірна України у півфіналі поступилася саме французам.

Чемпіонат Європи 2024 U-19, Північна Ірландія
Фінал, 28 липня

Іспанія U-19 — Франція U-19 2:0

Голи: 1:0 — Браво 41, 2:0 — Діао 69

Вилучення: Гоміс 77 (Франція)

Іспанці не програли жодногу матчу на турнірі, але на груповому етапі посіли друге місце, пропустивши вперед французів. У третьому турі майбутні фіналісти розписали результативну нічию 2:2.

Нагадаємо, чемпіонат Європи серед дорослих також виграла Іспанія. Наставник національної збірної Луїс Де Ла Фуенте раніше був тренером юнацьких збірних різних вікових груп, зокрема і U-19.

Євро-2024 U-19 Збірна Іспанії з футболу U-19

Євро-2024 U-19

Шевченко — про збірну України U-19: Клуби мають звернути увагу на хлопців
Михайленко: Гравці плакали, адже це не був матч в одні ворота
Франція U-19 — Україна U-19 1:0 або як підопічні Михайленка вилетіли з Євро-2024
Михайленко: У Франції всі гравці високого рівня
Франція U-19 — Україна U-19: де дивитися матч Євро-2024

Останні новини