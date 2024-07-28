Ефект дежавю: Іспанія виграла юнацьке Євро-2024
Збірна Іспанії серед юнаків до 19 років виграла чемпіонат Європи-2024.
У фіналі "Фурія Роха" з рахунком 2:0 перемогла Францію. Нагадаємо, збірна України у півфіналі поступилася саме французам.
Чемпіонат Європи 2024 U-19, Північна Ірландія
Фінал, 28 липня
Іспанія U-19 — Франція U-19 2:0
Голи: 1:0 — Браво 41, 2:0 — Діао 69
Вилучення: Гоміс 77 (Франція)
Іспанці не програли жодногу матчу на турнірі, але на груповому етапі посіли друге місце, пропустивши вперед французів. У третьому турі майбутні фіналісти розписали результативну нічию 2:2.
Нагадаємо, чемпіонат Європи серед дорослих також виграла Іспанія. Наставник національної збірної Луїс Де Ла Фуенте раніше був тренером юнацьких збірних різних вікових груп, зокрема і U-19.