Михайленко: Можу поставити юнацькій команді четвірку з плюсом

Головний тренер юнацької збірної України Дмитро Михайленко високо оцінив виступ його команди на Євро-2024 U-19.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Враження від юнацького чемпіонату Європи лише позитивні, бо на цьому турнірі були зібрані найкращі команди, тренери. Ми побачили найкращі стандарти європейського футболу, і до чого потрібно прагнути. Ми залишилися задоволені своїм виступом та з позитивом дивимося в майбутнє.

З огляду на труднощі, які в нас були, а також рівень суперників, гадаю, можна сміливо ставити за п'ятибальною системою четвірку з плюсом. Дуже рідко буває так, коли залишаєшся всім задоволеним. Можна було спрацювати краще і нам, тренерам, і футболістам", — сказав наставник.

Нагадаємо, в першій грі групового етапу підопічні Михайленка розписали нульову нічию з господарями турніру Північною Ірландією U-19, у другому турі не змогли обіграти Норвегію U-19, а в третьому в більшості вирвали перемогу над Італією U-19, чим забезпечили вихід у півфінал, де мінімально поступилися збірній Франції.

Потрапляння в четвірку найкращих збірних означає, що українці вибороли путівку на чемпіонат світу U-20, який відбудеться у 2025 році в Чилі.