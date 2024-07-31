Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Український воротар потрапив у символічну збірну юнацького Євро

Владислав Уткін — 31 липня, 14:56
Український воротар потрапив у символічну збірну юнацького Євро

Голкіпер юнацької збірної України Владислав Крапивцов потрапив у символічну збірну чемпіонату Європи-2024 U-19.

Про це йдеться на офіційних ресурсах УЄФА.

Найбільше представництво у команді мають іспанці, які виграли турнір — 4 гравці. Також до збірної потрапили 3 французи, 2 італійці та 1 турок.

Крапивцов відіграв у всіх чотирьох матчах України на Євро, у двох з них залишив ворота "сухими". Нагадаємо, "синьо-жовті" зуміли дійти до півфіналу турніру, де мінімально поступились Франції.

Потрапляння в четвірку найкращих збірних означає, що українці вибороли путівку на чемпіонат світу U-20, який відбудеться у 2025 році в Чилі.

збірна України U-19 Євро-2024 U-19 Владислав Крапивцов

Владислав Крапивцов

Воротар юнацької збірної України: Хочеться потрапити за кордон

Останні новини