Український воротар потрапив у символічну збірну юнацького Євро
Голкіпер юнацької збірної України Владислав Крапивцов потрапив у символічну збірну чемпіонату Європи-2024 U-19.
Про це йдеться на офіційних ресурсах УЄФА.
Найбільше представництво у команді мають іспанці, які виграли турнір — 4 гравці. Також до збірної потрапили 3 французи, 2 італійці та 1 турок.
Крапивцов відіграв у всіх чотирьох матчах України на Євро, у двох з них залишив ворота "сухими". Нагадаємо, "синьо-жовті" зуміли дійти до півфіналу турніру, де мінімально поступились Франції.
Потрапляння в четвірку найкращих збірних означає, що українці вибороли путівку на чемпіонат світу U-20, який відбудеться у 2025 році в Чилі.