Український воротар потрапив у символічну збірну юнацького Євро

Голкіпер юнацької збірної України Владислав Крапивцов потрапив у символічну збірну чемпіонату Європи-2024 U-19.

Про це йдеться на офіційних ресурсах УЄФА.

Найбільше представництво у команді мають іспанці, які виграли турнір — 4 гравці. Також до збірної потрапили 3 французи, 2 італійці та 1 турок.

The #U19EURO Team of the Tournament 💫 pic.twitter.com/POh7Ohfh5O — UEFA U19 EURO (@UEFAUnder21) July 31, 2024

Крапивцов відіграв у всіх чотирьох матчах України на Євро, у двох з них залишив ворота "сухими". Нагадаємо, "синьо-жовті" зуміли дійти до півфіналу турніру, де мінімально поступились Франції.

Потрапляння в четвірку найкращих збірних означає, що українці вибороли путівку на чемпіонат світу U-20, який відбудеться у 2025 році в Чилі.