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Шахтар – Карпати: де дивитися матч УПЛ

Станіслав Лисак — 11 вересня, 18:05
Шахтар – Карпати: де дивитися матч УПЛ
УПЛ

Донецький Шахтар зіграє із львівськими Карпатами у матчі шостого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться у суботу, 14 серпня, о 18:00 на стадіоні "Арена Львів".

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv тощо).

Нагадаємо, що напередодні паузи на міжнародні матчі Карпати зіграли внічию з Ворсклою, а поєдинок Кривбас – Шахтар перенесли через тривогу. Станом на 50 хвилину "гірники" вигравали з рахунком 1:0. Раніше з'являлася інформація, що матч дограють лише 2025 року.

Після чотирьох зіграних матчів донеччани розташувалися на дев'ятому місці у турнірній таблиці з 6 набраними очками. Карпати провели п'ять поєдинків, у яких заробили 5 залікових балів – 11 місце у таблиці.

Бейтинговий оператор FAVBET вважає Шахтар однозначним фаворитом протистояння. Фавбет дає такі коефіцієнти на цей матч:

  • Перемога Шахтаря – 1,20;
  • Нічия – 7,70;
  • Перемога Карпат – 14,50.
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Карпати Чемпіонат України, УПЛ Шахтар

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