Матч Кривбас — Шахтар перенесли через тривогу

Матч п'ятого туру Української Прем'єр-ліги між Кривбасом та Шахтарем не продовжиться сьогодні через повітряну тривогу в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

Зустріч призупинили на 50 хвилині за мінімальної переваги донецького клубу (0:1).

Команди дограють поєдинок в одну з резервних дат у календарі УПЛ. Зазначимо, що Кривбас після чотирьох турів розташувався на восьмому місці з 7 очками, а Шахтар наразі дев'ятий та має 6 залікових пунктів.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін минулого сезону намагався переконати Дарійо Срну в тому, що грати у Кривому Розі необхідно для підняття бойового духу місцевих мешканців.