Стало відомо коли дограватимуть матч 5 туру УПЛ Шахтар — Кривбас

Матч п'ятого туру Української Прем'єр-ліги між Кривбасом та Шахтарем дограватиметься у 2025 році.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, через щільний графік виступів "гірників" у Лізі чемпіонів, а також через перерви пов'язані з виступами збірних, знайти вільну дату для догравання восени практично неможливо. Зазначається, що найімовірніше, зустріч буде дограно навесні 2025 року.

Варто зазначити, що поєдинок призупинили на 50 хвилині через повітряну тривогу в Дніпропетровській області

До 50 хвилини "гірники" були попереду з мінімальною перевагою (1:0). Кривбас після чотирьох турів розташувався на восьмому місці з 7 очками, а Шахтар наразі дев'ятий та має 6 залікових пунктів.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін минулого сезону намагався переконати Дарійо Срну в тому, що грати у Кривому Розі необхідно для підняття бойового духу місцевих мешканців.