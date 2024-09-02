Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Стало відомо коли дограватимуть матч 5 туру УПЛ Шахтар — Кривбас

Андрій Яросименко — 2 вересня, 12:34
Стало відомо коли дограватимуть матч 5 туру УПЛ Шахтар — Кривбас

Матч п'ятого туру Української Прем'єр-ліги між Кривбасом та Шахтарем дограватиметься у 2025 році.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, через щільний графік виступів "гірників" у Лізі чемпіонів, а також через перерви пов'язані з виступами збірних, знайти вільну дату для догравання восени практично неможливо. Зазначається, що найімовірніше, зустріч буде дограно навесні 2025 року.

Варто зазначити, що поєдинок призупинили на 50 хвилині через повітряну тривогу в Дніпропетровській області

До 50 хвилини "гірники" були попереду з мінімальною перевагою (1:0). Кривбас після чотирьох турів розташувався на восьмому місці з 7 очками, а Шахтар наразі дев'ятий та має 6 залікових пунктів.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін минулого сезону намагався переконати Дарійо Срну в тому, що грати у Кривому Розі необхідно для підняття бойового духу місцевих мешканців.

Кривбас Кривий Ріг Шахтар

Кривбас

Матч Кривбас — Шахтар перенесли через тривогу
Кривбас та Шахтар оголосили склади на матч 5 туру УПЛ
Динамо прийме ЛНЗ, Кривбас зіграє з Шахтарем, Верес проти Лівого берега: розклад матчів УПЛ
Пеллегріні прокоментував домашню перемогу над Кривбасом у матчі Ліги конференцій
Футболісти побачили, до якого рівня їм треба прагнути: Вернидуб — про розгромну поразку від Бетіса

Останні новини