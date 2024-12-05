Карпати – Верес: де дивитися матч 16 туру УПЛ

Рівненський Верес зіграє проти львівських Карпат в матчі 16 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 7 грудня, на стадіоні "Україна" у Львові. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Карпати наразі розташувалися на 6 сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 21 заліковий пункт. Верес же посідає 8 позицію, заробивши 19 очок після 15 зіграних поєдинків.

У попередньому турі львів'яни поступилися луганській Зорі, а Верес неочікувано переміг ЛНЗ.