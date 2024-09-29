Арсенал – ПСЖ: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Лондонський Арсенал прийматиме ПСЖ у межах 2 раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/2025.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 1 жовтня, на арені "Емірейтс Стадіум" у столиці Великої Британії. Початок – о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

Зазначимо, що "каноніри" у першому турі ЛЧ зіграли внічию за Аталантою (0:0), а парижани мінімально здолали Жирону з Віктором Циганковим (1:0).

Також нагадаємо, що гру пропустить український захисник лондонців Олександр Зінченко, який відновлюється від травми.

За думкою нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стане саме англійська команда з коефіцієнтом 1,82. На нічию ФАВБЕТ дає 3,80, а успіх ПСЖ оцінюється в 4,60.

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