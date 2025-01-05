Інтер – Мілан: де дивитися фінал Суперкубку Італії

Інтер зустрінеться з Міланом у межах фінального поєдинку за Суперкубок Італії.

Зустріч відбудеться в понеділок, 6 січня, на "Кінгдом Арені" в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Початок матчу – о 21:00 за київським часом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Нагадаємо, що Мілан завдяки курйозному автоголу Гатті у ворота Ювентуса зумів здобути путівку до фіналу, а Інтер виявився сильнішим за Аталанту.

Зазначимо, що "нерадзуррі" тричі поспіль виграли Суперкубок Італії, у 2022-му Інтер обіграв саме Мілан.