Курйозний автогол Гатті вивів Мілан у фінал Суперкубку Італії

Сьогодні, 3 січня, відбувся другий півфінал Суперкубку Італії, в якому Мілан в дебютному матчі Консейсау зустрічався з Ювентусом.

Поєдинок завершився перемогою "россонері" з рахунком 2:1.

Перший тайм завершився із мінімальною перевагою туринців. Їлдиз скористався чудовим пасом Мбангула та потужним ударом відкрив рахунок.

У другій половині зустрічі Мілан зміг перевернути гру завдяки помилкам суперника. Спочатку Пулішич реалізував пенальті, який "привіз" Локателлі. У середині другого тайму поперечна передача Мусса завершилась курйозним автоголом Гатті.

Туринці намагались врятувати матч, але надійна гра захисників Мілана принесла Консейсау першу перемогу на чолі "россонері".

Суперкубок Італії

Півфінал, 3 січня

Ювентус – Мілан 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Їлдиз, 21, 1:1 – Пулішич, 71 (пен.), 1:2 – Гатті, 76 (автогол)

Нагадаємо, першим фіналістом турніру став Інтер, впевнено здолавши Аталанту.