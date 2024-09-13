Тоттенгем – Арсенал: де дивитися матч АПЛ

Тоттенгем та Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко, зіграють у північнолондонському дербі в межах 4 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться у неділю, 15 вересня, на арені "Тоттенгем Готспур Стедіум". Початок – о 16:00 за київським часом.

Дивитися трансляцію можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Напередодні зустрічі Арсенал продовжив контракт із головним тренером Мікелем Артетою. Також повідомлялося, що "каноніри" готові продати українського захисника команди Олександра Зінченка.

Зазначимо, що після трьох турів АПЛ Арсенал розташувався на четвертому місці в турнірній таблиці, заробивши 7 очок. Тоттенгем завоював чотири залікових бали в трьох поєдинках чемпіонату Англії – 10 місце.

Бейтинговий оператор FAVBET вважає Арсенал невеликим фаворитом протистояння. Фавбет дає такі коефіцієнти на цей матч:

Перемога Тоттенгема – 3,00;

Нічия – 3,60;

Перемога Арсенала – 2,40.

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