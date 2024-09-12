Арсенал оголосив про продовження контракту з Артетою

Топклуб Англійської Прем'єр-ліги Арсенал та Мікель Артета погодили новий контракт.

Відповідна інформація опублікована на сайті "канонірів".

Пресслужба вказує, що сторони домовилися про довготривалий контракт, не оголошуючи точного терміну. Раніше була інформація, що 42-річний фахівець підпише угоду до кінця сезону 2026/27.

Belief in what we do.



Mikel Arteta has committed his future to The Arsenal ✊ pic.twitter.com/fo9zS9jvL5 — Arsenal (@Arsenal) September 12, 2024

Зазначимо, що Артета очолює "канонірів" з 2019 року, до цього він був асистентом головного тренера в Манчестер Сіті. Під його керівництвом Арсенал виграв Кубок та Суперкубок Англії (2020), а також став віцечемпіоном АПЛ (2023).

Наразі лондонський колектив посідає 4 позицію у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги, маючи в активі 7 очок, після двох перемог та нічиєї. Український оборонець Олександр Зінченко провів 2 матчі, результативними діями не відзначався.