Погані новини для Зінченка: Арсенал може продати українця

Лондонський Арсенал цікавиться захисником міланського Інтера Федеріко Дімарко

Про це повідомляє Interlive.

За інформацією джерела, український оборонець може стати частиною угоди щодо 26-річного італійця, також "каноніри" готові віддати за нього ще 30 мільйонів євро.

В сезоні-2023/24 Дімарко провів за "нерадзуррі" 40 матчів, у яких відзначився 6 голами, та віддав 8 асистів. Transfermarkt оцінює його вартість у 50 мільйонів євро.

Для порівняння, Зінченко в минулій кампанії зіграв у 35 зустрічах, відзначився голом та двома гольовими передачами. Його вартість на Transfermarkt становить 38 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше головний тренер лондонського колективу Мікель Артета продовжив контракт із клубом.