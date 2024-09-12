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Погані новини для Зінченка: Арсенал може продати українця

Андрій Яросименко — 12 вересня, 11:54
Погані новини для Зінченка: Арсенал може продати українця
Олександр Зінченко
Getty images

Лондонський Арсенал цікавиться захисником міланського Інтера Федеріко Дімарко

Про це повідомляє Interlive.

За інформацією джерела, український оборонець може стати частиною угоди щодо 26-річного італійця, також "каноніри" готові віддати за нього ще 30 мільйонів євро.

В сезоні-2023/24 Дімарко провів за "нерадзуррі" 40 матчів, у яких відзначився 6 голами, та віддав 8 асистів. Transfermarkt оцінює його вартість у 50 мільйонів євро.

Для порівняння, Зінченко в минулій кампанії зіграв у 35 зустрічах, відзначився голом та двома гольовими передачами. Його вартість на Transfermarkt становить 38 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше головний тренер лондонського колективу Мікель Артета продовжив контракт із клубом.

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