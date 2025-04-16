Шахтар – Колос: де дивитися матч 25 туру УПЛ

Донецький Шахтар прийматиме Колос з Ковалівки у матчі 25 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 19 квітня, на стадіоні "Арена Львів".. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути поєдинок можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Підопічні Маріно Пушича продовжують боротьбу за чемпіонство. Після перемоги над Кривбасом "гірники" закріпилися на третьому місці турнірної таблиці. Відставання від Динамо складає 7 очок, а від Олександрії – одне.

Колос водночас розташувався на 11 сходинці чемпіонату України, заробивши 24 очки у 24 матчах. Перевага над 13-м Лівим Берегом складає всього два очки.