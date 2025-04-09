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Рух – Олександрія: де дивитися матч 24 туру УПЛ

Микола Дендак — 9 квітня 2025, 21:48
Рух – Олександрія: де дивитися матч 24 туру УПЛ
ФК Олександрія

Львівський Рух прийматиме одного з лідерів чемпіонату Олександрію в матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Гра відбудеться у суботу, 12 квітня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути поєдинок можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

"Містяни" продовжують боротьбу за чемпіонство. Підопічні Руслана Ротаня лише на 4 очки відстають від першого Динамо, набравши 53 бали за 23 матчі. У минулому турі Олександрія перемогла Кривбас.

Рух же після втрати низки лідерів взимку вилетів з боротьби за єврокубки. Наразі команда йде на 9 місці, маючи 29 пунктів. Минулого тижня підопічні Віталія Пономарьова здолали Колос у скандальному матчі.

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Олександрія

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