Рух – Олександрія: де дивитися матч 24 туру УПЛ

Львівський Рух прийматиме одного з лідерів чемпіонату Олександрію в матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Гра відбудеться у суботу, 12 квітня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути поєдинок можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

"Містяни" продовжують боротьбу за чемпіонство. Підопічні Руслана Ротаня лише на 4 очки відстають від першого Динамо, набравши 53 бали за 23 матчі. У минулому турі Олександрія перемогла Кривбас.

Рух же після втрати низки лідерів взимку вилетів з боротьби за єврокубки. Наразі команда йде на 9 місці, маючи 29 пунктів. Минулого тижня підопічні Віталія Пономарьова здолали Колос у скандальному матчі.