Рух Львів – Кривбас: де дивитися матч 27 туру УПЛ

Львівський Рух прийматиме криворізький Кривбас у матчі 27 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 2 травня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Для Руха ця гра не матиме особливого значення, адже команда майже гарантувала собі місце в УПЛ в наступному сезоні. У підопічних Віталія Пономарьова 33 пункти, що на 9 очок більше ніж у 14-ї Ворскли. У попередньому турі Рух переміг Чорноморець.

Кривбас же бореться за єврокубки. Наразі підопічні Юрія Вернидуба йдуть шостими та відстають від четвертого Полісся на 4 очки. Проте у криворіжців ще є недограний матч проти Лівого берега. Минулого тижня Кривбас розписав мирову з ЛНЗ.