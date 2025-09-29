Українська правда
Рома – Лілль: де дивитися матч Ліги Європи за участі Довбика

Станіслав Лисак — 29 вересня 2025, 00:53
Артем Довбик
Getty Images

Рома, за яку виступає український форвард Артем Довбик, прийматиме Лілль у межах 2 туру основного етапу Ліги Європи УЄФА.

Зустріч відбудеться у четвер, 2 жовтня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

У першому турі змагання обидві команди здобули перемоги з однаковим рахунком. Рома мінімально обіграла Ніццу, а Лілль здолав Бранн – 2:1.

Нагадаємо, що напередодні матчу Ліги Європи Артем Довбик відзначився першим голом у сезоні, відкривши рахунок у грі з Вероною.

