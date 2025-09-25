Ліга Європи. Астон Вілла здолала Болонью, Порту вирвав перемогу в Зальцбурга

Сьогодні, 25 вересня, відбулися матчі 1 туру основного етапу Ліги Європи.

Відкривали ігровий день поєдинки між ФКСБ та Гоу Ехед Іглс, а також Ліллем та Бранном, де сильнішими виявилися румунський та французький колективи.

Ліга Європи УЄФА-2025/26

Етап єдиної ліги

1 тур, 24 вересня

Гоу Ехед Іглс – ФКСБ 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 13 Мікулеску

Лілль – Бранн 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 54 Ігамане, 1:1 – 60 Магнуссон, 2:1 – 80 Жіру

Астон Вілла – Болонья 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 13 Макгінн

Зальцбург – Порту 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90+3 Гомес

Рейнджерс – Генк 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 55 Хьон-гю

Вилучення: 41' Діаманде (Рейнджерс)

Утрехт – Ліон 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 75 Тессманн

Ференцварош – Вікторія Пльзень 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 16 Дуросінмі, 1:1 – 90+4 Пешич

Вилучення: 38' Макрецкіс (Ференцварош)

Штутгарт – Сельта 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 51 Буанані, 2:0 – 68 Ель-Ханнус, 2:1 – 86 Іглесіас

Янг Бойз – Панатінаїкос 1:4 (1:3)

Голи: 0:1 – 10 Свідерський, 0:2 – 13 Зарурі, 0:3 – 19 Зарурі, 1:3 – 25 Янко, 1:4 – 68 Зарурі

Напередодні були зіграні перші поєдинки ЛЄ, в яких Рома Довбика переграла Ніццу, а Ноттінгем Зінченка не втримав перемогу над Бетісом.

Нагадаємо, українські клуби не представлені у Лізі Європи. Динамо Київ та Шахтар зіграють в основному етапі Ліги конференцій. Етап стартуватиме 2 жовтня і завершуватиметься 18 грудня.