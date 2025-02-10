Монако – Бенфіка: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Португальська Бенфіка, за яку виступає український воротар Анатолій Трубін, зіграє проти французького Монако у попередньому раунді плейоф Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбудеться у середу, 12 лютого, на арені "Стадіон Луї II" у Монако. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Нагадаємо, що у попередньому етапі Бенфіка посіла 16 місце, а Монако опинився сходинкою нижче. В обох команд в активі було по 13 очок.

Напередодні цього матчу португальці здолали Морейренсе, а французи поступилися ПСЖ.