Металіст 1925 – Зоря: де дивитися матч 12-го тур УПЛ

Микола Дендак — 7 листопада 2025, 14:40
Металіст 1925

У суботу, 8 листопада 2025 року, відбудеться матч 12-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому харківський Металіст 1925 прийме луганську Зорю. Матч пройде на Центральному стадіоні Житомира та розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Дивитися матч Металіст 1925 – Зоря можна на каналі УПЛ ТБ, який входить до єдиного телепулу чемпіонату України. Трансляція доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV та інших партнерських сервісах.

Для глядачів за кордоном поєдинок транслюватимуть міжнародні OTT-платформи:

  • OneFootball – у всьому світі,
  • PANDA Interactive – у США, Великій Британії та Канаді,
  • GoNet – у Чехії та країнах ЄС,
  • Setanta Sports – у Грузії,
  • LaLiga+ – в Іспанії.

Крім того, матч буде доступний через супутникове телебачення VIASTA та деяких операторів аналогового мовлення.

Нагадаємо, після 11 турів Металіст 1925 перебуває на шостій позиції в турнірній таблиці, маючи в активі 17 очок. У Зорі на один бал менше та 8 сходинка. У попередньому турі Металіст 1925 розписав мирову з Поліссям, а Зоря обіграла Рух.

