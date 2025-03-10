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Ліверпуль – ПСЖ: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 10 березня 2025, 21:15
Ліверпуль – ПСЖ: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Getty Images

Ліверпуль прийматиме ПСЖ в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться в неділю, 11 березня, на стадіоні "Енфілд" у Ліверпуль. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Перша зустріч завершилася з мінімальним рахунком 1:0 на користь мерсисайдців попри домінацію парижан протягом усього поєдинку. Героєм матчу став воротар "червоних" Алісон, який зробив 9 сейвів та повторив рекорд Андрія Луніна.

Також напередодні гри стало відомо, що ПСЖ відмовився від ідеї підписання нападника Ліверпуля Мохаммеда Салаха.

Ліверпуль Ліга чемпіонів ПСЖ

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