Ліверпуль – ПСЖ: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Ліверпуль прийматиме ПСЖ в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться в неділю, 11 березня, на стадіоні "Енфілд" у Ліверпуль. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Перша зустріч завершилася з мінімальним рахунком 1:0 на користь мерсисайдців попри домінацію парижан протягом усього поєдинку. Героєм матчу став воротар "червоних" Алісон, який зробив 9 сейвів та повторив рекорд Андрія Луніна.

Також напередодні гри стало відомо, що ПСЖ відмовився від ідеї підписання нападника Ліверпуля Мохаммеда Салаха.